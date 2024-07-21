Модные аксессуары: как в Москве прошла парфюмерная конференция «Aroma forum»

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Какие ингредиенты реже всего используются в парфюмерии?

В Москве прошла первая всероссийская парфюмерная конференция «Aroma forum», в самом сердце столицы — на «Красном Октябре» —под одной крышей собралось более 100 профессионалов из области парфюмерии со всей страны и из-за рубежа.

«Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла», — как сказала когда-то Коко Шанель.

Программа конференции выдалась насыщенной и включала в себя выступления сильных экспертов из смежных областей, которые подсветили весь процесс производства и вывода на рынок парфюмерного бренда.

Темы выступлений были разбиты на основные блоки. Первым блоком стали тренды парфюмерной индустрии. Основательница парфюмерной лаборатории в Москве Валерия Нестерова рассказала о редчайших ингредиентах и провела дегустацию для гостей.

Владислав Белоусов подсветил актуальный аспект индустрии — искусственный интеллект в бьюти-сфере: как современный мир пытается воссоздать ароматы виртуально.

Основательница лаборатории Валерия Нестерова рассказала о редчайших ингредиентах в парфюмерной индустрии. 5-tv.ru

Эксперт и бьюти-тренер Юлия Москвичева рассказала об особенностях парфюмерного рынка в нашей стране, а маркетинг-менеджер крупной компании Дарья Павлова выступила на тему процесса создания парфюмерных композиций для глобальных и локальных брендов в различных категориях.

Нейробиолог Владлена Ливенская рассказала, как мозг воспринимает ароматы и определяет их привлекательность. Представитель косметической компании Гульнара Нафикова поделилась интересными подробностями производства парфюмерной продукции в России: подбор сырья, эфирных масел и тд.

Руководитель отдела инновационного маркетинга крупной компании Наталья Курочкина во время своего выступления раскрыла важную тему — «ДНК бренда: почему важно помнить о нем при создании парфюмерной марки».

Кроме интересных выступлений спикеров, в рамках форума каждый присутствующий мог попробовать свои способности в парфюмерном искусстве. Так в зоне инсталляции гости знакомились с уникальным парфюмерным сырьем, которое привезли из Франции, и даже создали из него собственные ароматы.

«Огромное спасибо всем за участие в Aroma Forum. Мы вместе через ароматы делаем мир красивее, глубже и эмоциональнее. Теперь я точно вижу — мир парфюмерии в России полон возможностей для творческой и денежной реализации: в продажах, создании парфюмов и оказании услуг», — основатель парфюмерной школы и лаборатории, организатор парфюмерной конференции Aroma Forum Валерия Нестерова.