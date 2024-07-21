Бьянка призналась, что променяла бы музыку на фигурное катание

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Выбрав занятие по душе певица отдается ему полностью.

Популярная певица Бьянка призналась, что если бы она не стала артистом, то точно бы преуспела в спорте, например, в художественной гимнастике и в фигурном катании. Об этом она рассказала эксклюзивно 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио СуперДВИЖ».

Правда, в детстве певица этими видами спорта не занималась.

«Никогда. У меня было такое желание, но я решила, раз уж я занимаюсь музыкой, то буду нормально заниматься музыкой. Виолончелью, пением и всем остальным», — рассудила звезда.

Она могла бы выбрать спорт в качестве хобби, но только в том случае, заявляет Бьянка, если бы ее мама отдала в нужную секцию года в четыре. Похоже, певица привыкла за все браться основательно.

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