Фото, видео: www.globallookpress.com / Xin Yuewei; 5-tv.ru

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Влезая в конфликт на Украине, западные страны лишь усугубляют его и приближают Киев к поражению, уверен Даниэль Ортега.

Санкции западных стран, введенные против России преступные, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега во время встречи в республике с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо.

«Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир. Этим введением санкций они проявили истинное лицо, проявили себя как бандиты», — сказал Ортега.

Глава Никарагуа также отметил, что НАТО, влезая и пытаясь участвовать в конфликте на Украине, усугубляют ситуацию и приближают киевскую власть к поражению. В свою очередь, председатель Госдумы передал теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и отметил — Никарагуа является ключевым партнером в Латинской Америке.

«Никарагуа для нас ключевой партнер в Латинской Америке. Будем развивать отношения на тех принципах, которые заложили вы и наш президент. Постараемся сделать со своей стороны все возможное для того, чтобы внести свой вклад в интересах наших государств, граждан», — сказал Володин, накануне совершивший рабочий визит в Никарагуа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ожидать украинцам от президента* Владимира Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.