Без «Оземпика»: Майли Сайрус раскрыла секрет своего невероятного похудения

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

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Певица использует специальную диету.

Рацион известной американской певицы Майли Сайрус почти полностью состоит из овощей. Детали своей диеты она раскрыла британскому порталу The Mirror.

Так в качестве завтрака Майли Сайрус лишь пьет зеленый смузи. Такие обычно готовят из шпината, огурцов, зеленого салата, сельдерея, а также крестоцветных (капусты, брокколи или, например, китайской черешковой капусты бок-чой).

На обед звезда американской сцены есть авокадо, помидоры, кукурузу и чечевицу.

В самый последний прием пищи — на ужин — Сайрус позволяет себе макароны, но только цельнозерновые, к ним она может добавить цукини и лук.

Кроме того, у звезды есть право на один перекус, это может быть либо клубника, либо одно печенье.

Несмотря на наличие в диете макарон и мучного, фанаты Майли Сайрус ее выбор не оценили.

«Ужин выглядит таким унылым»,

«Я бы умерла с голоду»,

«Лучше быть полнее, чем питаться таким образом», — приводит их слова таблоид.

Однако как рассказывает сама певица, то она и не худеет вовсе, просто у нее серьезная непереносимость целого ряда продуктов и ее диета, скорее, медицинского характера.

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