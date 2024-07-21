Без «Оземпика»: Майли Сайрус раскрыла секрет своего невероятного похудения
Майли Сайрус на завтрак пьет только смузи
Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas
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Певица использует специальную диету.
Рацион известной американской певицы Майли Сайрус почти полностью состоит из овощей. Детали своей диеты она раскрыла британскому порталу The Mirror.
Так в качестве завтрака Майли Сайрус лишь пьет зеленый смузи. Такие обычно готовят из шпината, огурцов, зеленого салата, сельдерея, а также крестоцветных (капусты, брокколи или, например, китайской черешковой капусты бок-чой).
На обед звезда американской сцены есть авокадо, помидоры, кукурузу и чечевицу.
В самый последний прием пищи — на ужин — Сайрус позволяет себе макароны, но только цельнозерновые, к ним она может добавить цукини и лук.
Кроме того, у звезды есть право на один перекус, это может быть либо клубника, либо одно печенье.
Несмотря на наличие в диете макарон и мучного, фанаты Майли Сайрус ее выбор не оценили.
«Ужин выглядит таким унылым»,
«Я бы умерла с голоду»,
«Лучше быть полнее, чем питаться таким образом», — приводит их слова таблоид.
Однако как рассказывает сама певица, то она и не худеет вовсе, просто у нее серьезная непереносимость целого ряда продуктов и ее диета, скорее, медицинского характера.
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