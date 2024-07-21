Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Он пострадал во время атаки на детскую площадку, которая произошла 11 июля.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) детской площадки в селе Шебекино 11 июля появилась еще одна жертва — в местной больнице скончался ребенок. Им оказался 16-летний боксер, сообщили в Telegram-канале Федерации бокса России.

«В результате теракта, совершенного силами ВСУ в городе Шебекино, погиб 16-летний воспитанник „Академии спорта“, боксер Иван Шальнев», — написала пресс-служба.

В день обстрела, спортсмен, как обычно, был на тренировке, а уже вечером оказался в отделении реанимации больницы. Врачи боролись за жизнь подростка на протяжении нескольких дней, провели операцию, но спасти его не удалось. Подросток только недавно забрал документы из академии по окончании девятого класса.

«В понедельник состоятся похороны, я лично туда поеду и от нашей боксерской семьи выражу родным и близким соболезнования», — заявил Виталий Дунайцев, руководитель Федерации бокса Белгородской области.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны тем временем спонсируют Киев, продолжая конфликт на территории Украины. Боевики киевского режима в то же время обстреливают регионы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Белгородом после ударов ВСУ нашли более 100 взрывоопасных предметов.