Предупреждая провал: Трамп подготовил масштабную компанию против Харрис

Фото: Reuters / Tom Brenner

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В рамках компании команда кандидата в президенты США устроила опросы общественного мнения и сняла несколько направленных против возможного соперника видео.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подготовил масштабную компанию против вице-президента США Камалы Харрис. Сделал он это на тот случай, если американский лидер Джо Байден все же решит выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на собственные источники.

Так, Трамп хотел при помощи опросов общественного мнения узнать слабые стороны Харрис. Кроме того, соратники политика записали несколько направленных против Харрис видеороликов. Их они задумывали показать делегатам и по телевидению, но после покушения на Трампа отказались от задумки.

К слову, проводить компанию против Харрис Трамп начал после новостей, что Байден может выйти из предвыборной гонки. Лишь недавно он начал осознавать, что его шансы победить эту гонку равны нулю. Американский телеканал ABC сообщает, что президент требует провести в США опрос и оценить шансы своего зама на победу в случае, если ей все же придется стать кандидатом вместо него.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден снова оконфузился.