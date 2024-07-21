«Защищает и оберегает маму»: с кем из детей у Миддлтон особенно сильная связь

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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У принцессы Уэльской трое детей, но только с одним ребенком у нее очень близкие отношения.

Принцесса Уэльская, которая борется с онкологией, имеет особенно сильную связь только с дочерью Шарлоттой. Об этом газете The Mirror рассказала королевский биограф Ингрид Сьюард.

Она призналась, что все трое детей Кейт Миддлтон переживают за здоровье мамы, однако лишь дочка буквально ни на шаг не отходит от родительницы. В подтверждение своих слов Сьюард рассказала об одном показательном случае.

«Шарлотта на самом деле заботится о своей маме. Было так мило, когда Шарлотта стояла перед Кейт на балконе Букингемского дворца, и они болтали о чем-то. Шарлотта, кажется, очень восхищается своей матерью, и это прекрасно», — заявила биограф.

Возможно, такая сильная связь мамы и дочки связана с тем, что и у самой Миддлтон, несмотря на ее возраст, очень теплые отношения со своей мамой Кэрол Миддлтон.

«Кейт и Шарлотта — большие друзья, и я думаю, что для Кейт их связь ценна. Очевидно, что отношения матери и дочери особенно важны для нее, потому что принцесса сама очень близка с собственной матерью», — заключила Сьюард.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принц Уильям подчищает следы своей измены Кейт Миддлтон.