Хуситы пригрозили ответить Израилю на авиаудары по Йемену

Фото: www.globallookpress.com / Osamah Yahya

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Высший политсовет «Ансар Аллах» заявил, что не они прекратят поддерживать жителей сектора Газа.

Авиаудары израильских ВВС на порт йеменского города Ходейда не останутся безнаказанными, заявили представители движения «Ансар Аллах».

«Израильская агрессия не останется без ответа и не помешает Йемену усилить поддержку палестинского народа», — написали в Telegram-канале.

Хуситы также отметили, что они резко осуждают израильские удары по гражданским объектам в Ходейде, которые «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения. В результате атаки пострадали не менее 80 человек. Поэтому хуситы «без колебаний нанесут удары по жизненно важным целям израильского врага».

Вместе с тем, они не прекратят поддерживать жителей сектора Газа, несмотря на последствия или результаты. Это их принципиальная позиция, от которой они не отступят.

Израильские истребители накануне нанесли ракетные удары по объектам хуситов в районе порта йеменской Ходейды. В ЦАХАЛ заявили, что бомбардировка стала ответом на сотни атак на Израиль в последние месяцы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя удар по Йемену, заявил, что пожар в йеменской Ходейде «виден по всему Ближнему Востоку» и «его значение понятно». Также он сказал, что хуситы атаковали Израиль более 200 раз.

По данным телеканала Al Arabiya, в авианалете на йеменский порт ВВС Израиля задействовали не менее 12 истребителей. При этом под удар попало здание военной полиции в Ходейде. Телеканал Al Maydeen сообщил, что в городе после удара израильских ВВС наблюдаются проблемы с электричеством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек.