«Заставляют больше работать»: сын Михаила Круга рассказал о критике в свой адрес

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Наследник шансонье весь вектор своего внимания сейчас направил на развитие своей карьеры.

Сын покойного шансонье Михаила Круга рассказал о своем отношении к критике и осуждению, с которыми столкнулся. После участия в «Фабрике звезд» Александр начал активно гастролировать, его стали узнавать на улице.

«Есть, конечно, и негативные моменты. Люди иногда пишут плохие комментарии в интернете. Но они заставляют тем самым меня работать еще сильнее и сильнее. Причем, знаете, проходит время — и их мнение меняется. Они начинают писать уже положительные комментарии: «Вы изменились, стали хорошо петь», — признался Александр в интервью изданию PROZVEZD.

При этом возросшая известность и популярность никак не сказалась на образе жизни. Александр по-прежнему может спокойно гулять по улицам, не боясь, что кто-то нарушит его личное пространство. Наоборот, юноша открыт для новых знакомств и общения со своими поклонниками лично.

«Приятно, конечно, когда меня узнают люди. Они подходят, мы общаемся: я что-то новое узнаю от них», — добавил Александр.

В целом Александр доволен переменам в жизни. Но все же ему еще сложно привыкнуть к активной гастрольной деятельности и бешеному темпу.

«Тяжело, конечно. Столько переездов, сил и нервов тратится. У меня за одну неделю было девять перелетов. Конечно, такой график сложно выдерживать. Но я потихоньку втягиваюсь, и вроде бы неплохо получается», — сказал Александр.

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