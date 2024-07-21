Мэра одного из городов в Одесской области задержали по подозрению в вымогательстве

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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За рэкет чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Мэр одного из городов в Одесской области, а также группа людей, которую он координировал, были задержаны на Украине. Об этом пишет пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Обвинение грозит 12 годами тюрьмы и конфискацией имущества.

«Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, терроризировавшую жителей Одесской области. По данным следствия, данная группа, возглавляемая главой горсовета одного из портовых городов региона, пыталась незаконно завладеть базой отдыха», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что рэкетиры заставили хозяйку одной из турбаз Черного моря отдать им от 50% прав на нее. Они планировали завладеть и остальными правами, а затем продать курортный комплекс. В момент одной из предварительных сделок злоумышленники были задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кузбассе задержали банду вымогателей. Задержанные замешаны как минимум в четырех подобных преступлениях в городе Ленинск-Кузнецкий. Злоумышленники «выбивали» деньги, угрожая своим жертвам применением насилия и уничтожением имущества.