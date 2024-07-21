Фото: www.globallookpress.com / Fred Duval

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Действия украинских властей должны стать показательными для других стран, которые отказываются плясать под дудку Владимира Зеленского, отметил депутат Михаил Шеремет.

Перекрыв Венгрии поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», киевская власть показала — она перешла к политике шантажа и давления. Такое мнение в интервью с РИА Новости высказал депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Режим Зеленского перешел по отношению к Венгрии к политике шантажа и давления», — отметил политик.

Такие действия, как добавил Шеремет, должны показать другим европейским странам, что будет в случае отказа танцевать под дудку президента* Украины Владимира Зеленского.

«Они сразу же получат подлый удар ножом в спину. Какую змею в виде режима Зеленского они пригрели у себя на груди», — сказал Шеремет.

К слову, РФ является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, а это — до 80% всего годового энергопотребления страны, остающейся нашим партнером. Почти 60 миллионов баррелей нефти и восемь с половиной миллиардов кубометров газа, такие цифры привели в Будапеште.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и еще одна европейская страна — Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем Владимир Зеленский обвинил кандидата в президенты США Дональда Трампа.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.