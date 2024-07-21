Британия сообщила об атаке на либерийское судно у берегов Йемена

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Удар по кораблю пытались нанести с помощью беспилотников.

Либерийский корабль был атакован в Красном море двумя беспилотниками. Информация была опубликована в соцсетях управления морских торговых операций при военно-морских силах Великобритании. Инцидент произошел в 118,5 километра к северо-западу от йеменского порта Аль-Муха. Никто из членов экипажа не пострадал.

«Капитан рассказал о двух атаках: сначала беспилотник взорвался неподалеку от корабля, он нанес незначительный ущерб, потом надводный беспилотник также взорвался рядом с судном», — значится в сообщении.

Кроме того, неподалеку от корабля в воду упала ракета.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красном море затонуло торговое судно после атаки хуситов. Инцидент произошел в 66 километрах от Ходейды. Судно два раза поразили воздушными снарядами. Экипажу удалось эвакуироваться. По утверждению хуситов, они будут продолжать атаки на любые связанные с Израилем корабли, пока еврейское государства не снимет блокаду с сектора Газа и пока «агрессия против палестинского народа» не будет пресечена. Ранее 15 июля они провели аналогичные атаки против сразу трех кораблей в Красном и Средиземном морях.