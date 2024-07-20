Израильские ВВС нанесли удар по Йемену: что известно к этому часу

Три человека погибло в ходе удара израильских ВВС по Йемену

Фото: www.globallookpress.com / Zhaoyue

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В ЦАХАЛ заявили, что бомбардировка стала ответом на сотни атак на Израиль в последние месяцы.

По меньшей мере три человека погибли и 15 получили ранения в результате атаки израильских ВВС на порт йеменского города Ходейда. Другие подробности об ударе Израиля по Йемену — в материале 5-tv.ru.

Израильские истребители 20 июля нанесли ракетные удары по объектам хуситов в районе порта йеменской Ходейды. В ЦАХАЛ заявили, что бомбардировка стала ответом на сотни атак на Израиль в последние месяцы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя удар по Йемену, заявил, что пожар в йеменской Ходейде «виден по всему Ближнему Востоку» и «его значение понятно». Также он сказал, что хуситы атаковали Израиль более 200 раз.

По данным телеканала Al Arabiya, в авианалете на йеменский порт ВВС Израиля задействовали не менее 12 истребителей. При этом под удар попало здание военной полиции в Ходейде.

Телеканал Al Maydeen сообщает, что в городе после удара израильских ВВС наблюдаются проблемы с электричеством. Также, по данным СМИ, Йемен может ответить на израильскую атаку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным его канцелярии, во время атаки на Ходейду находился в командном центре ВВС в комплексе Минобороны страны в Тель-Авиве.

Тем временем в соцсетях распространяются кадры последствий удара израильских ВВС по городу в Йемене.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрыва в Тель-Авиве один человек погиб и семеро получили ранения.