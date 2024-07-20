Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Что оскорбило участников телепроекта?

Самая популярная сваха страны Роза Сябитова решила устроить скандал на телевидении.

Ведущая решила преумножить свои доходы и обратилась за помощью к экстрасенсам в одном из телешоу. Однако Сябитова не упустила момент и решила пройтись по всем участникам проекта.

Как объясняет ведущая, она это делала специально, чтобы вывести всех на эмоции и понять, кто ей больше нравится, а кто нет. Ей было важно увидеть, кто умеет держать удар перед ней.

Сябитова посчитала нужным также пройтись по внешности участников проекта. Это, в свою очередь, очень рассердило многих экстрасенсов.

«Мне стало неприятно. В моем понимании нельзя так общаться с людьми. Для чего вы тогда сюда пришли? Чтобы оскорблять нас?» — высказалась участница проекта Екатерина Костина в ответ на нападки Сябитовой.

Не понравились свахе и ответы экстрасенсов. Она потребовала максимально развернуто и прямо озвучить ей все рекомендации.

«Говорите по-русски и не надо иносказательно. Давайте поподробнее и поконкретнее. Какая ситуация? Что вы имеете в виду? Ситуация может быть „я помылась в душе“ или „внучка ко мне приехала“. Не надо только из меня выуживать информацию», — пожаловалась Роза.

В итоге Сябитова отдала предпочтение Эльвире Гебар и Андрею Харрису, так как их рекомендации ей понравились больше всего. Гебар сказала Сябитовой вложить деньги в недвижимость, акции или держать деньги на банковских вкладах. По мнению Харриса, свахе стоит открыть свое ивент-агентство.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгения Медведева также устроила скандал на съемках шоу.