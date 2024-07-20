«Важный день для семьи»: Петросян и Брухунова крестили дочь Матильду

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Молодая жена 74-летнего юмориста опубликовала фото из церкви.

Юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова крестили свою недавно появившуюся на свет дочь Матильду. Фото проведения таинства в церкви опубликовала на своей странице в соцсети супруга артиста.

На снимке виден склонившийся над купелью православный батюшка и подпись Брухуновой о важном дне для их семьи. Подписчики догадались, что речь идет о крещении Матильды. Сама Брухунова подробности пребывания семьи в церкви не раскрыла.

Появление на свет дочери Петросяна и Брухуновой до сих пор окутано тайной. О рождении младшей наследницы юмориста общественности стало известно в середине марта, при этом девочка появилась на свет значительно раньше.

Рождение дочери у 74-летнего Петросяна и его 35-летней супруги стало для поклонников полной неожиданностью, так как ранее пара не упоминала о беременности Брухуновой. Кроме того, никто не видел жену артиста с животом, хотя она активно ведет личный блог и регулярно публикует там свои фото.

Это натолкнуло поклонников на мысль, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако Петросян и Брухунова это отрицают. Жена юмориста лишь призналась, что девочка родилась еще в прошлом году, 13 октября.

Особо пытливые подписчики Брухуновой изучили ее октябрьские публикации и выяснили, что в это время она регулярно посещала театральные постановки и в ее внешности не было ни намека на беременность или усталость после родов.

Помимо дочери, Брухунова и Петросян воспитывают общего сына Вагана, который появился на свет в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену юмориста Петросяна заподозрили в беременности.