Вы заметили это? Три неожиданных киноляпа из «Назад в будущее»
В картине «Назад в будущее» замечен киноляп в сцене с погоней за Марти
Фото: Кадр из х/ф «Назад в будущее». реж.: Роберт Земекис, 1985г.
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Например, одна из самых запоминающихся сцен с падением Макфлая не так чиста, как казалось ранее.
Кинофильм «Назад в будущее» стал одним из самых популярных картин в прошлом столетии. Его снял режиссер Роберт Земекис. Более того, в 2008 году Американский институт киноискусства внес работу в список десяти лучших в жанре научной фантастики.
При этом в знаменитом кинофильме были замечены некоторые киноляпы. О некоторых из них рассказал РБК.
Например, в сцене, где Бифф преследует Марти на автомобиле, в салоне то пропадает, то появляется зеркало заднего вида. Когда машину показывают в кадре спереди — его не видно. Однако стоит сменить кадр на тот, где салон авто виден изнутри, то зеркало располагается на своем положенном месте.
Одна из самых запоминающихся сцен, где Макфлая откидывает волной взрывающегося динамика, тоже не так прозрачна. Сперва зритель видит, что со стеллажа на героя падают различные предметы: от книг до бытовых предметов. Однако в кадре, где Макфлай показан крупным планом, на нем оказываются лишь крупные листы бумаги.
Еще одна интересная деталь замечена в сцене, где Марти вынужден стать более решительным и заставить отца пригласить Лоррейн на школьный бал, чтобы изменить будущее. В этом эпизоде Марти использует фен, пригрозив отцу «расплавить мозги». Марти появляется перед ним в противорадиационном костюме сначала без фена. Однако уже в следующем кадре он появляется у героя за поясом совершенно неожиданным образом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о мощных киноляпах в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».