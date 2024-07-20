Белоруссия предложила ФРГ решения по ситуации с приговоренным к казни немцем

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Гражданина Германии белорусский суд ранее постановил расстрелять за наемничество и терроризм.

Белорусский МИД предложил немецким дипломатам конкретные решения по ситуации с приговоренным в Белоруссии к смертной казни гражданином Германии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что стороны ведут консультации по поводу осужденного за терроризм и наемничество немца. К нему самому обеспечен консульский доступ в соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями.

Ранее в этот день сообщалось, что немецкого гражданина, принимавшего участие в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, приговорили к смертной казни в Белоруссии путем расстрела.

По данным Reuters, речь идет о 30-летнем Рико Кригере, осужденном по шести статьям УК Белоруссии в конце июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы боевика военно-морских сил Украины за расстрел четверых мирных жителей Мариуполя.