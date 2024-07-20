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Музыканту было 73 года.

Умер основатель советской поп-группы «Витамин» Рауль Сеппер. Об этом сообщило эстонское издание EER.

Подробности случившегося на данный момент неизвестны. Сообщается, что вокалист ушел из жизни вчера, 19 июля. Свои последние годы он доживал на территории Эстонии.

Сеппер основал одну из самых известных групп в СССР — «Витамин». Пик их популярности пришелся на 80-е. Тогда они завоевали не один десяток сердец поклонников, записав более 150 песен.

Музыканты сопровождали паузы в множестве телевизионных шоу тех лет. Не было человека, который бы их не знал. Рауль был не только сооснователем группы, но вокалистом, бас-гитаристом.

Рауль после «Витамина» состоял в еще нескольких успешных группах, а в 2001 оду и вовсе выпустил свой первый сольный альбом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конгрессвумен США Шейла Ли умерла на 75 году жизни.