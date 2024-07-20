Блуждал в лесу 10 дней: пропавшего с места тушения пожара добровольца нашли живым в Якутии
В Якутии пропавший с места тушения пожара доброволец вернулся спустя десять дней
Фото: ФБУ "Авиалесоохрана" / ТАСС
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В службе спасения региона рассказали, в каком состоянии находится мужчина.
В Якутии закончились поиски добровольца, пропавшего во время тушения лесных пожаров. Мужчина был найден живым через десять дней после исчезновения. Об этом сообщили в Telegram-канале службы спасения республики.
«Пропавший с места тушения пожаров в Усть-Майском районе мужчина нашелся!» — отмечается в заявлении.
О пропаже добровольца стало известно 10 июля. Он покинул лагерь и перестал давать о себе знать. Поиски мужчины начались спустя два дня.
Участие в поисковых операциях принимали пять спасателей на вертолете Ми-8 АК «Полярные авиалинии». Но тогда они не дали результатов.
А спустя несколько дней пропавший сам вернулся в лагерь в ослабленном состоянии, добавили в службе спасения. Известно, что за ним уже вылетел вертолет для оказания медицинской помощи.
В Якутии полыхают сотни тысяч гектаров леса. На тушение брошены все силы — с воздуха помогают авиация и десантники-парашютисты. Огонь угрожает населенным пунктам, и пока ситуация остается напряженной. Пламя стремительно захватывает новые территории из-за аномальной жары и сильного ветра.
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