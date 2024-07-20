«Я все предвидел»: Децл в своем последнем треке намекнул на предчувствие смерти

Вышел посмертный трек Децла, в котором он намекал на свою скорую смерть

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Песню случайно нашел и восстановил отец покойного рэпера — продюсер Александр Толмацкий.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), ушедший из жизни 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет, по всей видимости, предвидел свою преждевременную смерть. Об этом позволяет судить его песня, которую обнаружил его отец, продюсер Александр Толмацкий, после смерти сына.

«У всех на виду, но меня не найдут,

Я все предвидел и все еще тут,

Перевернул игру в поисках true,

Ты жив, но твое сознание — труп», — читает в треке Децл.

По словам Толмацкого-старшего, неизданный трек он нашел случайно, решил восстановить и выпустить. Релиз состоялся 19 июля, незадолго до дня рождения Децла — 22 июля.

«Мы не знаем, когда был написан трек Децла „У всех на виду“ и почему он не вышел при жизни. Он был найден на одной из флэшек Кирилла в незаконченной версии, восстановлен, смонтирован и сведен. Сингл возвращается таким, каким, наверное, хотел его видеть Кирилл», — рассказал музыкальному телеканалу Толмацкий.

Кирилл Толмацкий умер в начале 2019 года от острой сердечной недостаточности. Рэперу резко стало плохо после концерта в Ижевске, и врачи уже не смогли ничем помочь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из звезд предсказал свою смерть.