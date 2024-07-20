Лучший вариант досуга летом: как прогулка на природе спасет ваше здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Сколько времени нужно провести на улице среди зелени, чтобы почувствовать благотворный эффект?

Десятиминутные прогулки на природе ослабляют симптомы депрессии и тревоги, а также повышают настроение и качество жизни. К такому выводу пришли американские ученые. Результаты исследования они опубликовали в журнале Ecopsychology.

Так, выяснилось, что такие прогулки в разы улучшают когнитивные способности и эмоциональную регуляцию, а также повышают настроение и качество жизни.

При этом положительный эффект варьировался в зависимости от выбранного вида активности, но незначительно. Поэтому простая ходьба будет также полезна, как бег, работа в огороде или тренировка в воде.

Кроме того, не имеет значения, будет ли пребывание на природе постоянным или интервальным — оба варианта одинаково полезны.

Данная работа взяла за основу результаты предыдущих исследований о том, насколько полезно взрослым людям с психическими заболеваниями находиться на природе. Всего в рассматриваемых исследованиях приняли участие 1492 человека.

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