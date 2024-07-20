Экс-замминистра обороны Иванов просит выпустить его из СИЗО

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Какие доводы приводит обвиняемый?

Бывший замглавы Министерства обороны РФ Тимур Иванов попросил у суда смягчить ему меру пресечения, освободив его из-под стражи на основании участия в боевых действиях. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Известно, что обвиняемый и его защитники на заседаниях возражали против продления ареста, отмечая, что Иванов «исключительно положительно характеризуется, имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий». Информация об этом появилась в постановлении Басманного суда.

В июне Басманный суд Москвы продлил Иванову арест до 23 сентября. Бывший замглавы Минобороны РФ обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ). О задержании Иванова стало известно 23 апреля, на следующий день его арестовали.

Ранее 5-tv.ru писал, что отстраненного от должности в Генштабе Шамарина оставили в СИЗО еще на три месяца.