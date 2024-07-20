Блогера Эдварда Била задержали в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Молодого человека уже доставили в Мещанский суд. Что он натворил?

Скандальный блогер Эдвард Бил был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Блогер был задержан вечером 19 июля на Неглинной улице», — уточнил собеседник.

Известно, что пранкер устроил в столице заезд на трехколесном самокате в форме «самокатной патрульной службы». Эдварда Била обвиняют в мелком хулиганстве.

За административное правонарушение ему теперь грозит 15 суток ареста. Блогера уже доставили Мещанский суд.

Блогер Эдвард Бил получил печальную известность после ДТП в центре Москвы, которое произошло в начале апреля 2021 года. Он выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей.

В результате аварии серьезные травмы получила сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Двоих россиян посадили в тюрьму в Саудовской Аравии за нелегальный хадж.