«Я готова терпеть»: певица Ханна о романтике в отношениях с Пашу

Фото, видео: Instagram* / offi_hanna; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка рассказала, кто в их паре не дает погаснуть страсти.

Певица Ханна является ответственной за романтическую составляющую в браке с Пашу. Об этом знаменитость рассказала 5-tv.ru во время Международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

Артистка поделилась, что в их паре не совсем стандартные установки. Пашу не приглашает ее на свидания и не дарит по своей инициативе подарки. Как говорит сама Ханна, он очень занят на работе, и по натуре своей человек четкий, зацикленный на цифрах.

Но ее это никак не расстраивает, вместо истерик мужу она выбрала другой подход. Певица самостоятельно выбирает то, что она хочет, и открыто заявляет об этом супругу. Он, в свою очередь, находит для ее желаний время и оплачивает их.

«Когда я понимаю, что вот не хватает романтика, я говорю: «Пань, все, давай собираемся и летим с тобой на два дня в романтическое путешествие», — рассказала Ханна.

Певица также отметила, что мужа очень любит и считает его самым лучшим.

«Я готова и терпеть и смириться с тем, что он не романтик», — заключила Ханна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ханна рассказала о ссорах с мужем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ