«Заказной характер»: кто и за что убил экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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В женщину выстрелили возле дома во Львове.

Экс-депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион могла быть убита из-за личной неприязни. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился глава МВД страны Игорь Клименко, назвав главные версии совершенного преступления.

«Основные версии, которые рассматриваются на данный момент: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион. Мы не исключаем, что убийство носит заказной характер», — написал он в личном блоге.

Клименко также отметил, что сейчас собраны все оперативные данные, которые на текущий момент проходят проверку. Кроме того, проводится комплекс мероприятий, направленный на поиски убийцы — используются технические возможности для идентификации нападающего.

Покушение на Ирину Фарион было совершено во Львове на западе Украины — в нее выстрелили неподалеку от дома. Как известно, преступник был в перчатках и пользовался глушителем. Экс-депутат находилась на грани жизни и смерти, однако врачам не удалось ее спасти, и женщина умерла на операционном столе.

Ирина Фарион, известный украинский политик, часто делала резкие заявления в адрес русскоязычного населения Украины. Еще до начала активной фазы конфликта она призывала к насилию над русскоязычными, заявляя, что украинцы должны «давать ногой в челюсть» каждому, кто говорит по-русски. В 2019 году, в эфире телеканала «ИнТБ», она назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице от полученных ранений.