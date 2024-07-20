«Тапни» на хомяка и заработай деньги: в РФ хотят запретить игру Hamster Kombat

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В последние месяцы приложение пользуется особой популярностью.

Мини-игру Hamster Kombat в Telegram, стремительно набирающую популярность в последние месяцы, стоит ограничить на территории России. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился председатель Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Суть приложения — безостановочно нажимать на картинку хомяка, зарабатывая при этом монетки. Внутреннюю валюты игры создатели обещают позже перевести в криптовалюту.

Аксаков уверен, что Hamster Kombat негативно сказывается на российских пользователях. Кроме того, приложение может оказаться очередным обманом наглых мошенников.

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан», — объяснил председатель Госдумы.

Он также обратил внимание на дополнительные задания в игре, следуя которым необходимо выполнять определенные действия, чтобы заполучить большее количество внутриигровых средств.

По мнению Анатолия Аксакова, Hamster Kombat обманывает пользователей — в особенности тех, кто не готов трудиться и мечтает достичь богатства с минимумом усилий, просто «тапая хомяка».

«К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит», — считает собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России заблокировали крупнейший сайт с фанфиками.