Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 20 июля

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Ленивых и сонных выходных ждать не стоит — представится прекрасная возможность переделать все дела.

В долгожданную субботу Луна пробудет в гармоничном аспекте с Сатурном, а значит ленивых и тихих выходных ждать не стоит. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Не стоит таить надежду, что получится провести субботу сонно — сегодня представится прекрасная возможность уделить время себе, переделать множество домашних дел или посетить врача, визит к которому откладывался на протяжении долгих дней. Кроме того, с легкостью будут совершаться покупки или починка.

«Из развлечений — встречи со старшим поколением — они сейчас сговорчивей обычного», — отметила специалист.

А вот с 20:00 по московскому времени Луна войдет в зону полнолуния — не стоит ссориться с любимыми и тратить время на выяснение главенства в доме. Лучше провести вечер в мире и гармонии.

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