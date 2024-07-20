Конгрессвумен США Шейла Ли умерла на 75 году жизни

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon

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В июне политик объявила, что у нее диагностировали рак.

Конгрессвумен от Демократической партии Соединенных Штатов Америки Шейла Джексон Ли ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на близких умершей.

«Сегодня с невероятной скорбью по нашей утрате и глубокой благодарностью за жизнь, которую она разделила с нами, мы объявляем о кончине представителя США Шейлы Джексон Ли из 18-го избирательного округа Техаса», — говорится в заявлении семьи.

В июне конгрессвумен делилась, что у нее обнаружили рак поджелудочной железы. Ли осознавала, что «дорога будет нелегкой», однако не прекращала сдаваться и надеялась, что сможет победить страшный недуг.

Близкие Шейлы описывали ее как «ярого защитника народа» — она всегда охраняла прогрессивные интересы и права темнокожих американцев. Она родилась в 1950 году в Квинсе и стала одной из первых женщин, закончивших Йельский университет.

Прежде чем Ли избрали представлять 18 избирательный округ Техаса, она работала муниципальным судьей Хьюстона и значилась членом городского совета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из жизни ушел экс-главред газеты «Ведомости» Андрей Шмаров.