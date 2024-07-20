«Написала мне письмо»: как Лолита поссорилась с актрисой Любовью Толкалиной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Порой даже со знаменитостями приключаются нелепые ситуации.

Знаменитая певица Лолита Милявская рассказала, как однажды поссорилась с актрисой Любовью Толкалиной в стоматологической клинике. О неловком инциденте исполнительница рассказала в шоу на федеральном телеканале.

После громкого скандала, связанного со скандальной «голой» вечеринкой, артистка решила «залечь на дно» и начать больше посвящать времени заброшенным некогда домашним делам. Кроме того, она захотела привести в порядок здоровье — Лолита обратилась в стоматологическую клинику, чтобы наконец довести свою улыбку до идеала.

«Я решила заняться собой и пошла к зубному. Он сказал, что в первый раз за 20 лет увидел меня прилично выглядящей и сказал, что я необыкновенно хороша. Два дня ковырялись в моем зубе», — рассказала Милявская.

Однако, к несчастью, после похода к врачу певица попала в неловкую ситуацию. Впопыхах покидая клинику, звезда ненароком надела чужое пальто — вещь, как оказалось, принадлежала другой знаменитости. На прием также пришла известная актриса Любовь Толкалина.

«В итоге я пришла в домой в черном пальто, которое сняла с вешалки клиники. И тут раздался звонок из стоматологии: „Лолита Марковна, вы уехали в чужом пальто“. Я ответила, мол, не может такого быть», — поделилась артистка.

Звезда кинематографа было разозлилась на медицинское учреждение, а после и на Милявскую — актриса очень спешила на кинопробы, а неожиданная «кража» никак не входила в ее планы. Но все же после Толкалина простила исполнительницу. Она поняла, что та сделала это не нарочно.

«Конечно, Любовь Толкалина злилась на меня. В итоге она мне написала от руки письмо карандашом, чего я давно не получала. Я хочу ее письмо тоже вставить в рамку. Она меня простила», — порадовалась певица.

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