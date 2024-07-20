Сальдо уверен, что боевики ВСУ вскоре покинут Херсон

Фото: Reuters / Alina Smutko

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Глава региона верит в положительное разрешение кризиса.

Отступление боевиков Вооруженных Сил Украины (ВСУ) из Херсона и всей правобережной части региона рано или поздно произойдет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор области Владимир Сальдо.

«Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область», — заявил глава региона.

Как отметил Владимир Сальдо, Россию не волнуют планы и желания врага, область должна быть свободной от украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обсудил с Сальдо развитие Херсонской области. Так губернатор отметил, что Херсонскую область в этом году ждет хороший урожай зерновых. Уборочная кампания там уже стартовала. По словам Владимира Сальдо, урожайность могла быть еще больше, но год назад украинские боевики нанесли ракетные удары и разрушили Каховскую ГЭС. Эта атака отразилась на сельском хозяйстве.



