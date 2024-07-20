Еще одна: скончалась любимая женщина Клинта Иствуда

Фото: www.globallookpress.com / Faye Sadou

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Избраннице актера Кристине Сандере был 61 год.

Избранница знаменитого голливудского актера и режиссера Клинта Иствуда Кристина Сандера скончалась. Об этом пишет Independent.

Клинт Иствуд и Кристина Сандера были вместе с 2014 года. Разница же в возрасте между главным ковбоем Голливуда и его пассией составляла более 30 лет. Кристина Сандера умерла в возрасте 61 года, актеру сейчас — 94 года.

Клинт Иствуд относился к своей подруге с особой нежностью и теперь, когда ее не стало, не знает, как пережить утрату.

«Кристина была прекрасной, заботливой женщиной, и мне будет ее очень не хватать», — сказал Иствуд таблоиду The Hollywood Reporter.

Никаких других подробностей, в частности, о причинах смерти Кристины Сандеры, не было опубликовано.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти развелась с мужем за день до смерти. Известно, что он долго отказывал актрисе в расторжении брака, чтобы не платить алименты на ее содержание.