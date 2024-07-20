Заставил похудеть и раздеться: Бледанс рассказала о домогательствах режиссера

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Знаменитость призналась — если бы тогда выполнила все его просьбы, карьера в кино сложилась бы куда лучше.

Телеведущая Эвелина Бледанс подверглась домогательствам со стороны известного режиссера. Давнюю и неприятную для нее историю она рассказала в RuTube-шоу «Злые языки».

По словам знаменитости, тогда она испытала настоящий страх, потому что на тот момент еще не имела опыта общения с мужчинами и не знала, что они могут хотеть от юных красавиц. Однако несколько просьб некоего режиссера все же исполнила. Сначала он попросил ее похудеть. Ради этого Бледанс перестала есть свои любимые блюда и стала часами бегать по лестнице в общежитии. Результат не заставил себя долго ждать.

После этого режиссер захотел, чтобы Бледанс сделала пластическую операцию и изменила форму носа. Но на это знаменитость не решилась. Третьей просьбой режиссера было показать постройневшую фигуру. Бледанс тогда разделась до нижнего белья.

«Все хорошо, а теперь удиви меня», — услышала в ответ от режиссера Бледанс.

По ее словам, она сильно испугалась и убежала. При этом в голову лезли мысли — а может надо было выполнить просьбу, возможно, тогда главная роль была бы ее.

«Я бы получила главную роль, в 17 лет была бы уже суперзвездой, меня бы все снимали в кино». А потом только что у меня? Медсестра — секс-символ всея Руси? С другой стороны, что не делается — все к лучшему», — высказалась телеведущая.

При этом, кто именно ее домогался, Бледанс не стала рассказывать.

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