Заставил похудеть и раздеться: Бледанс рассказала о домогательствах режиссера
Бледанс рассказала о домогательствах со стороны известного режиссера
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
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Знаменитость призналась — если бы тогда выполнила все его просьбы, карьера в кино сложилась бы куда лучше.
Телеведущая Эвелина Бледанс подверглась домогательствам со стороны известного режиссера. Давнюю и неприятную для нее историю она рассказала в RuTube-шоу «Злые языки».
По словам знаменитости, тогда она испытала настоящий страх, потому что на тот момент еще не имела опыта общения с мужчинами и не знала, что они могут хотеть от юных красавиц. Однако несколько просьб некоего режиссера все же исполнила. Сначала он попросил ее похудеть. Ради этого Бледанс перестала есть свои любимые блюда и стала часами бегать по лестнице в общежитии. Результат не заставил себя долго ждать.
После этого режиссер захотел, чтобы Бледанс сделала пластическую операцию и изменила форму носа. Но на это знаменитость не решилась. Третьей просьбой режиссера было показать постройневшую фигуру. Бледанс тогда разделась до нижнего белья.
«Все хорошо, а теперь удиви меня», — услышала в ответ от режиссера Бледанс.
По ее словам, она сильно испугалась и убежала. При этом в голову лезли мысли — а может надо было выполнить просьбу, возможно, тогда главная роль была бы ее.
«Я бы получила главную роль, в 17 лет была бы уже суперзвездой, меня бы все снимали в кино». А потом только что у меня? Медсестра — секс-символ всея Руси? С другой стороны, что не делается — все к лучшему», — высказалась телеведущая.
При этом, кто именно ее домогался, Бледанс не стала рассказывать.
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