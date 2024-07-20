Артиллеристы уничтожили склад беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают громить противника в зоне проведения спецоперации.

Расчеты российских гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» точными ударами разгромили замаскированный склад с беспилотниками и их точку взлета. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«В основном, сейчас работаем в интересах пехотных подразделений, чтобы они продвигались дальше. Также работаем дымом, чтобы наши штурмовики могли беспрепятственно подойти до противника и не были замечены. Также поражали пикапы с живой силой ВСУ, „бродячие“ минометы… Пехота всегда нас благодарит, что поддерживаем их», — сказал командир батареи с позывным «Анапа».

В любых условиях расчеты гаубиц тратят всего несколько минут на выстрел с момента получения данных о цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.