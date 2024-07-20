Танкисты громят замаскированные опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Российские танки Т-80БВМ группировки войск «Север» совершили успешную атаку на замаскированные опорные пункты и подразделения пехоты ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«У нас ежедневные выезды на работу. В зависимости от поставленной задачи работаем с закрытых огневых позиций, прямой наводкой. В танке я чувствую себя защищенным. Машина очень надежная, крепкая. Несколько прямых попаданий свободно выдерживает», — рассказал старший механик-водитель с позывным «Стармех».

Экипажи получают все необходимые координаты и незамедлительно открывают огонь. Командир наблюдает за попаданиями. После этого экипажи оперативно покидают позицию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.