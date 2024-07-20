Двоих россиян посадили в тюрьму в Саудовской Аравии за нелегальный хадж

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Одного из россиян приговорили к 22 месяцам заключения.

В Саудовской Аравии отправили за решетку двоих россиян, которые организовывали нелегальный хадж. Об этом ТАСС сообщил руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев, комментируя итоги прошедшего заседания Совета по хаджу.

Одного из россиян задержали в городе Медине и посадили в тюрьму. Там он до сих пор находится и его судьба пока неизвестна. Другого уже осудили на 22 месяца, он находится между Джиддой и Меккой. Оба, по словам Асуева, в заключение из-за нелегальной организации хаджа. Они занимались подделкой всех документов. Кроме того, помимо этого, в хажд, сказал Асуев, пытались попасть порядка трех-четырех тысяч россиян по туристической визе вместо специальной хадж-визы.

К слову, в июне во время хаджа в Саудовскую Аравию погибли четыре россиянина — мужчина и три женщины. Тогда температура в крупнейшей мечети Мекки достиг +52 градусов. При этом подобные смерти там случаются нередко. Совершить самый главный мусульманский обряд отправляются и пожилые люди, и страдающие от серьезных заболеваний.

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