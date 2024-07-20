После кризиса: IT-эксперт рассказал, откажутся ли в Европе и США от продуктов Microsoft

IT-эксперт Седов: в Европе и США не откажутся от Windows

Фото: www.globallookpress.com / Valentin Wolf

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Операционная система Windows дала глобальный сбой.

В мире вряд ли откажутся от использования Windows, несмотря на глобальный сбой, который обрушил тысячи систем по всему миру 19 июля. Об этом рассказал Олег Седов, специалист по информационной безопасности, в беседе с журналистами URA.RU.

«Если все-таки отказаться от Windows, то на какую операционную систему переходить? Какие гарантии есть, что-то, на что вы перешли, не обладает такими же негативными свойствами, что и Windows, или обладает другими негативными свойствами», — обратил внимание Седов.

Альтернативы, по мнению эксперта, на данный момент в мире не существует.

Но, возможно, проблема тут не только в программе, которая дала сбой. Как заявил Олег Седов, в этом случае должна была запуститься система резервного копирования. А вот если ее не было, это уже проблема не Microsoft, а самого пользователя.

Глобальный сбой работы Windows и его антивируса CrowdStrike произошел 19 июля 2024 года, став крупнейшим в истории: не ходили поезда, не взлетали самолеты, во многих клиниках не могли проводить операции. Не работали даже магазины. И все это происходило повсеместно в Европе и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск мемом отреагировал на сбой Windows.