В США два человека умерли из-за бактериальной инфекции листериоз

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann

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В связи с этим вслед за Канадой в стране объявили вспышку заболевания.

Из-за распространившейся в 12 штатах бактериальной инфекции листериоз было объявлено о вспышке заболевания. Об этом сообщили на сайте центра по контролю за заболеваниями (CDC).

Согласно опубликованным данным, инфекция унесла жизни уже двух людей. Это произошло в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Кроме того, 28 человек госпитализировали. При этом наибольшее число случаев было зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В материале также отметили, что болезнь опасна для беременных, людей старше 65 лет и граждан с ослабленной иммунной системой. Сейчас власти США пытаются выяснить причины распространения болезни. Но, по некоторым данным, все заболевшие могли отравиться после поедания готовых мясных и колбасных изделий, купленных в продуктовых магазинах.

До этого вспышка листериоза возникла в Канаде. Инфекция стала причиной смерти двух человек, девять были госпитализированы. Всего по официальным данным на тот момент было зафиксировано 12 случаев заражения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что испанский блогер отравился, пытаясь доказать безопасность уличной еды в Индии.