Фото: www.globallookpress.com / Intelligence Specialist Chief Al

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Однако совершать эти действия должны именно украинские боевики, отметил британский министр обороны Джон Хили.

Украина может наносить удары по российским регионам оружием, переданным им с Запада. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в эфире радиостанции BBC Radio 4.

«Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права», — сказал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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