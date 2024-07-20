Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Украинский конфликт — наглядный пример того, что Запад пытается расшатать ситуацию на постсоветском пространстве.

Запад активно сопротивляется стремлению мира искоренить пережитки колониализма, показывая свою главенствующую роль. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института.

В материале он отметил, что Россия всячески стремится создать справедливую и многополярную систему международных отношений. Такой подход поддерживают многие страны. Однако западные государства пытаются поставить свою модель в противовес, считая ее правильной.

«Нынешняя динамика на Украине и неустанные попытки Запада дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве являются наглядными примерами отчаянной борьбы „мирового гегемона“ за сохранение своего доминирования и возможности навязать мировому сообществу однополярную модель», — отметил посол.

При этом, как добавил Антонов, большинство понимают, что политика Запада не приведет ни к чему хорошему. Только за последние почти 80 лет США предприняли более 50 попыток совершить госперевороты и военные вмешательства в политические дела других стран. Эти цели Запад пытается осуществить при помощи «долгового неоколониализма», концепций «зеленого империализма».

Показателем этого также было неравномерное распределение вакцин во время пандемии коронавируса: российские препараты, которые могли бы спасти миллионы жизней, намеренно задерживались на этапах сертификации западными странами.

«Западному лагерю, представляющему меньшинство, давно пора понять бесполезность навязывания неоколониальных практик и любых попыток переложить вину на кого-то другого», — подытожил политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США отреагировали на попадание украинской ракеты в больницу Киева.