«Страх вокалиста»: Паршута вспомнила, как потеряла голос на музыкальном шоу

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Певица рассказала, что помогло ей вернуть рабочий инструмент.

Певица Юлия Паршута вспомнила, как однажды потеряла голос. Это случилось во время участия в музыкальном шоу, на котором ей предстояло петь чужими голосами. Об этом она рассказала 5-tv.ru на Международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

«Я теряла голос и это очень неприятно. Это один из самых неприятных моментов у вокалиста. Он был сопряжен с участием в проекте, где мне нужно было менять голос, петь в разных регистрах, позициях и чужими голосами. Я тогда приболела, но все равно нужно было продолжать. Это крайне неприятно, но за этим надо следить. Аппарат вокалиста — это важно», — заявила знаменитость, вспомнив 2014 год.

Тогда медик ей поставил диагноз «острый трахеит». Восстановить голос, как рассказывает Паршута, ей помогло время, полноценный отдых, сон и услуги врача-фониатра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, свободно ли сердце Юлии Паршуты.