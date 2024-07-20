Разговор после обвинений: Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Что обсудил украинский лидер с кандидатом в президенты США?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп созвонился с президентом* Украины Владимиром Зеленским. Об этом в социальной сети рассказал сам американский политик, а также о том, какие вопросы были подняты ими.

«С Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор. Обе стороны конфликта на Украине смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — отметил Трамп, говоря о поднятых с Зеленским вопросах.

Кроме того, со слов Трампа, Зеленский осудил покушение на него и поздравил с успешным проведением Национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

К слову, еще недавно Зеленский не был таким открытым к Трампу. Он обвинял его из-за позиции по украинскому конфликту и заявлял — в случае победы Трампа работать с ним «будет тяжело».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Зеленский собирается подставить Россию.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.