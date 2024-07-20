Победа скоро: SHAMAN рассказал про свой первый сольный концерт у стен Кремля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Он состоится на День Государственного флага.

У автора и исполнителя песен Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, летом состоится дебютный концерт. Об этом он рассказал 5-tv.ru накануне митинга-концерта, устроенного после блокировки Youtube-канала певца перед зданием посольства США в Москве.

«22 августа, в День Государственного флага, на Красной площади состоится событие, которое изменит ход истории. Которое невозможно пропустить. Дебютный мой концерт под названием „Победа“. Победа приближается. Победа скоро, очень скоро ждет всех нас», — пообещал артист.

Ранее к американскому посольству в Москве начали стягиваться поклонники певца SHAMAN. Именно здесь популярный российский артист обещал устроить митинг-концерт, чтобы дать мощный ответ на блокировку его Youtube-канала, а также цензуру в социальных сетях. В своем Telegram-канале артист написал, что его аккаунт на видеохостинге закрыт, потому что он — русский.

До того стало известно, что SHAMAN попал под санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». Кроме того, в конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне могут столкнуться с неполадками в работе YouTube.