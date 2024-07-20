SHAMAN рассказал, как долго добивался согласования митинга у посольства США

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист приехал на концерт на черной «Победе».

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, перед выступлением на митинге-концерте перед зданием посольства США, рассказал 5-tv.ru, долго ли добивался разрешения проведения мероприятия.

«Мне кажется, вы и сами знаете ответ на этот вопрос. Конечно же, нет», — заявил артист.

SHAMAN объяснил, что люди, занимавшиеся этим вопросом, являются его соотечественниками — как они могли его не поддержать.

Певец также сказал, что находясь в эпицентре происходящего прямо сейчас, он испытывает только одно чувство.

«Только одно слово — любовь!» — отметил артист.

Ранее к американскому посольству в Москве начали стягиваться поклонники певца SHAMAN. Именно здесь популярный российский артист обещал устроить митинг-концерт, чтобы дать мощный ответ на блокировку его Youtube-канала, а также цензуру в социальных сетях. В своем Telegram-канале артист написал, что его аккаунт на видеохостинге закрыт, потому что он — русский.

До того стало известно, что SHAMAN попал под санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». Кроме того, в конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN презентовал новую песню перед посольством США.