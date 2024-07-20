Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице от полученных ранений

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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На скандального украинского политика было совершено покушение.

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион скончалась на операционном столе больницы Львова после покушения. Информацией поделился Максим Козицкий, глава местной областной военной администрации.

Покушение произошло накануне на западе Украины. Фарион застрелили возле дома. По данным порталов УНИАН и «Страна.ua», нападавший был в перчатках и не пользовался глушителем. Его до сих пор ищут.

В первых же сводках состояние Фарион оценивали как крайне тяжелое, писали, что она находилась на грани жизни и смерти.

Ирина Фарион, известный украинский политик, неоднократно делала резкие заявления в адрес русскоязычного населения Украины. Еще до начала активной фазы конфликта в 2018 году, она призывала к насилию над русскоязычными, заявляя, что украинцы должны «давать ногой в челюсть» каждому, кто говорит по-русски. В 2019 году, в эфире телеканала «ИнТБ», она назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский стал параноиком в ожидании покушения.