Дженнифер Лопес смутила фанатов туманным посланием в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Mimmo Carriero

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Оно явно связано с болезненным разводом, через который проходит певица и ее муж актер Бен Аффлек.

Певица Дженнифер Лопес оставила туманное послание в соцсетях, которое взбудоражило ее подписчиков. На выложенном снимке изображена сама певица. Она едет на велосипеде, дорога уходит вперед в необозримую даль. Прямо на картинке артистка написала всего четыре слова — Oh, the places you'll go…

Дословно фразу можно перевести как «Ох, места, куда ты пойдешь...». На самом деле это идиома. Точно так же называлась первая книга известного американского писателя и мультипликатора Доктора Сьюза (или Теодора Сьюаз Гайсела). Именно он придумал Гринча, пушистого, зеленого монстра, который ненавидел Рождество.

Русское издание первой книги Доктора Сьюза называется «Это только начало!» Вероятно, именно это говорит актриса себе — завершение истории любви с Беном Аффлеком обязательно даст старт чему-то новому.

К слову, отношениям Аффлека и Лопес уже более 20 лет. Они встречались и были даже обручены в начале нулевых, но тогда так и не сыграли свадьбу. После расставания они создавали семьи, рожали детей, разводились и в 2021-м снова встретились. На этот раз влюбленные дошли до алтаря, в 2022-м поженились в Лас-Вегасе. Брак оказался недолгим, по мнению инсайдеров, из-за страсти Лопес к публичности. Истинный интроверт актер хотел тихой семейной жизни вместо вечного шоу, но не добился своего. По другой же версии, разлад в семье случился из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего намерена лишить Дженнифер Лопес мужа при разводе.