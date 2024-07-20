«Это неизлечимо»: Боня рассказала о неспособных построить отношения девушках

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая поделилась мудростью о любви и отношениях.

Желание получить внимание и любовь противоположного пола не дает девушкам построить отношения мечты. Такую точку зрения высказала популярный блогер и телеведущая Виктория Боня в своем Telegram-канале.

«Мы притягиваем тех, кто утоляет наши искаженные убеждения. Такой человек не может вас исцелить, потому что он сам приходит в программе „жажды любви“», — уверена знаменитость.

По мнению Виктории Бони, выйти из постоянного желания получить любовь поможет осознание, что все это лишь «программа».

«Мы с вами по-своему больны тем, что думаем, что кто-то придет и сделает что-то за нас. Придет „тот самый“ человек и сделает нас счастливыми <…> И это неизлечимо», — заявила Боня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Виктория Боня не может выстроить крепкие отношения. Психолог предположил, что телеведущая всегда ищет новых эмоций с разными мужчинами.