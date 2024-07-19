SHAMAN открыл бутылку шампанского и исполнил свою главную песню у посольства США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сегодня хит «Я — русский» не раз звучал у посольства США.

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, исполнил у здания американского посольства в Москве свой легендарный хит «Я — русский». В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места события.

SHAMAN также открыл бутылку шампанского, обрызгав собравшихся и себя заодно. Это стало своеобразным символом победы для артиста. На этом закончился митинг-концерт певца, который он устроил после блокировки своего Youtube-канала. Хотя, кажется, зрители еще какое-то время оставались у здания посольства, продолжая напевать строчки из песен кумира.

Ранее в своем Telegram-канале SHAMAN написал, что его Youtube-аккаунт заблокировали, потому что он — русский. До того стало известно, что артист попал под санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». Кроме того, в конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN презентовал новую песню перед посольством США.