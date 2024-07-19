Экс-владельца сети элитных фитнес-клубов избили на заправке под Москвой

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Левитин; 5-tv.ru

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Адвокат предпринимателя утверждает, что его клиент стал жертвой этнической банды.

Экс-владельца сети элитных фитнес-клубов Дмитрия Бабанова избила группа мужчин на подмосковной заправке. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, снятое сразу после инцидента.

На кадрах предприниматель рассказывает, что вместе с женой, сыном и племянником заехал перекусить в кафе возле заправки.

«Я просто попросил у них быстрее сделать шаурму — они ее делали 30 минут. И вот так вот они мне отплатили за эту быструю шаурму. Вышли десять человек и меня били просто на глазах у всех», — рассказал Бабанов.

Нападавшие выбили предпринимателю виниры за несколько миллионов рублей и порвали одежду.

Адвокат предпринимателя Александр Карабанов в беседе с 5-tv.ru выразил уверенность в том, что его клиент стал жертвой этнической банды. По его словам, подобные группировки действуют в Москве и области, в том числе на заправках. Под надуманным предлогом они провоцируют конфликты и вымогают деньги с водителей, которые приезжают заправиться. К примеру, Бабанова обвинили в том, что он на заправке якобы кого-то подрезал, рассказал Карабанов.

По словам адвоката, злоумышленники потребовали от предпринимателя миллион рублей, а когда он отказался, начали его избивать.

Позднее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по факту группового избиения Бабанова на заправке у подмосковной деревни Лыткино возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Причастные к совершению нападения на предпринимателя устанавливаются. Сам он тем временем обратился в медучреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на известного советского и российского футболиста Андрея Канчельскиса совершено нападение в центре Москвы.