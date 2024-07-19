«Душа нараспашку»: SHAMAN презентовал новую песню перед посольством США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В новой композиции артист признался — он считает себя счастливым, потому что живет в России.

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, приехал к зданию американского посольства в Москве, где начался его митинг-концерт после блокировки его Youtube-канала. Там он презентовал новую песню. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места события.

Как только артист приехал, он поприветствовал многочисленных фанатов, которые с нетерпением его ждали. Кумира встретили бурными аплодисментами. А дальше Ярослав сразу презентовал клип на новую песню и спел ее на сцене.

«Душа нараспашку под белой рубашкой, я самый счастливый, живу я в России», — пропел знаменитость в новой композиции.

Ранее к американскому посольству в Москве начали стягиваться поклонники певца SHAMAN. Именно здесь популярный российский артист обещал устроить митинг-концерт, чтобы дать мощный ответ на блокировку его Youtube-канала, а также цензуру в социальных сетях.

Ранее в своем Telegram-канале артист написал, что его заблокировали, потому что он — русский. До того стало известно, что SHAMAN попал под санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». Кроме того, в конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN удалось добиться успеха.