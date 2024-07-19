Покушение на экс-депутата Верховной рады Фарион совершено во Львове

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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Местная полиция проводит операцию по задержанию злоумышленника.

Покушение на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион произошло во Львове на западе Украины. Об этом пишет портал УНИАН.

По информации украинского издания, стрелявший был в перчатках, а оружие не имело глушителя. Полиция Львовской области проводит операцию по задержанию стрелка.

Согласно данным издания «Страна.ua», со ссылкой на местные СМИ, мужчина, стрелявший в Фарион, караулил ее во дворе более недели. Также по их данным, состояние Фарион сейчас оценивается как крайне тяжелая. За ее жизнь борются врачи, экс-депутат находится на грани жизни и смерти.

Ирина Фарион, известный украинский политик, неоднократно делала резкие заявления в адрес русскоязычного населения Украины. Еще до начала активной фазы конфликта в 2018 году, она призывала к насилию над русскоязычными, заявляя, что украинцы должны «давать ногой в челюсть» каждому, кто говорит по-русски. В 2019 году, в эфире телеканала «ИнТБ», она назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский стал параноиком в ожидании покушения.